Rock Sales é anunciado como mais uma atração nacional na Expo Envira
Vai ter sofrencia ! O cantor baiano Rock Sales foi anunciado neste sábado, 12, como a segunda atração nacional da XII Expo Envira.
A feira acontece de 25 a 27 de setembro e vai reunir dezenas de expositores com foco na produção rural.
Veja a programação completa da segunda noite :
Quem é Rock Sales?
Rock Salles, apelidado de “O Camelô Apaixonado, é um cantor de arrocha e seresta, gênero em que tem se destacado no cenário musical nordestino, especialmente na Bahia.
História e Carreira Antes de consolidar sua carreira na música, ele trabalhava como vendedor ambulante (camelô), origem que inspirou seu apelido artístico e o título de seus primeiros trabalhos.
Seu estilo musical combina o tom romântico da sofrência com o ritmo dançante do arrocha moderno.
Principais Destaques e Lançamentos
• Álbuns e EPs: O Camelô Apaixonado, Rock Tá no Brega, Na Bodega, Luz, Câmera e Arrocha e Rota do Camelô.
• Repertório: Ficou conhecido por reinterpretações de sucessos do sertanejo e da MPB no ritmo de arrocha, além de músicas autorais e parcerias com outros nomes do gênero, como Thiago Aquino (na faixa Homem Aranha).
• Presença: Seus shows e gravações ao vivo contam com ampla circulação em plataformas digitais e em paredões de som no Nordeste.
Share this content:
Publicar comentário