Omar Aziz amplia vantagem na disputa pelo Governo do Amazonas

Pesquisa Veritá aponta senador com 33,4% dos votos válidos e 6,5 pontos de vantagem sobre Maria do Carmo

O senador Omar Aziz (PSD) ampliou a vantagem na disputa pelo Governo do Amazonas, segundo nova pesquisa do Instituto Veritá. O candidato passou de 31% para 33,4% dos votos válidos em menos de 1 mês, crescimento de 2,4 pontos percentuais.

Enquanto Omar avançou, a professora Maria do Carmo (PL) apresentou queda. Ela tinha 29,2% no levantamento anterior e agora aparece com 26,9%, recuo de 2,3 pontos. Com a mudança, a diferença entre os 2 primeiros colocados passou de 1,8 para 6,5 pontos percentuais.

Roberto Cidade (União) ocupa a 3ª posição, com 20,9%. Em agosto, o candidato registrava 22,4%, uma queda de 1,5 ponto. Já David Almeida (Avante) cresceu de 10,8% para 12,8%.

Na sequência aparecem Cabo Daciolo (Mobiliza), com 4,1%; Isael Munduruku (Rede), com 1,3%; e Gilberto Vasconcelos (PSTU), com 0,4%. Os percentuais consideram apenas os votos válidos, excluindo brancos, nulos e eleitores que não souberam ou não responderam.

Na comparação entre as pesquisas, a vantagem de Omar sobre Maria do Carmo aumentou 4,7 pontos percentuais. O resultado é consequência do crescimento do senador e da redução registrada pela candidata do PL.

Considerando a amostra total, que inclui votos brancos, nulos e indecisos, Omar Aziz aparece com 31,2%, seguido por Maria do Carmo, com 25,1%, Roberto Cidade, com 19,5%, e David Almeida, com 12%.

O levantamento ouviu 1.220 eleitores em municípios do Amazonas entre 4 e 9 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada sob os números AM-08447/2026 e BR-03100/2026 e realizada por iniciativa própria do Instituto Veritá.