Moraes cancela pronunciamento em meio à crise no STF

Ministro havia convocado coletiva após medidas de Fachin para centralizar procedimentos e conter a tensão dentro da Corte

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), cancelou o pronunciamento à imprensa que faria na manhã desta quinta-feira (10). A manifestação havia sido convocada em meio à crise envolvendo integrantes da Corte, mas o gabinete não informou oficialmente o assunto que seria tratado.

O cancelamento foi comunicado pouco depois da divulgação do horário e, segundo a assessoria, o pronunciamento será remarcado em uma data ainda não definida. Nos bastidores, a expectativa era de que Moraes defendesse a condução do inquérito das fake news e apresentasse considerações sobre as investigações relacionadas ao procedimento.

A manifestação ocorreria um dia após o presidente do STF, Edson Fachin, adotar medidas para centralizar procedimentos ligados ao inquérito e tentar reduzir os conflitos internos. Fachin retirou de Moraes a condução de procedimentos relacionados à investigação e concentrou a análise dos casos na Presidência do tribunal.

O inquérito das fake news foi aberto pelo STF em 2019 para investigar notícias fraudulentas, falsas comunicações de crimes, denúncias caluniosas, ameaças e outros ataques contra a Corte, seus ministros e familiares. Na quarta-feira (9), Fachin afirmou que cabe à Presidência preservar a integridade do tribunal diante de um cenário de conflitos e sobreposições processuais.

A atual crise teve origem em investigações envolvendo o Banco Master e ganhou novos contornos após a divulgação de um relatório da Polícia Federal com mensagens encontradas no celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. O conteúdo mencionava comunicações enviadas a Moraes e provocou divergências dentro do STF sobre a condução das apurações.

Nos últimos dias, decisões de Moraes, André Mendonça, Flávio Dino, da Procuradoria-Geral da República e da própria Polícia Federal aumentaram a tensão em torno do caso. Diante do cenário, Fachin decidiu concentrar os procedimentos sob responsabilidade da Presidência do Supremo.

Além das medidas anunciadas na quarta-feira, Fachin marcou para a próxima terça-feira (15) uma sessão do plenário do STF para analisar os desdobramentos do relatório da Polícia Federal e discutir os próximos passos das investigações. O pronunciamento cancelado seria a primeira manifestação pública de Moraes após as decisões adotadas pela Presidência da Corte.