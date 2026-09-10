Moraes pretendia defender atuação no inquérito das Fake News

Ministro cancelou pronunciamento e descartou a aliados possibilidade de antecipar aposentadoria em meio à crise no STF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pretendia usar o pronunciamento marcado para esta quinta-feira (10) para defender sua atuação como relator do inquérito das Fake News. A intenção era apresentar publicamente argumentos em defesa das investigações conduzidas por ele contra discursos de ódio e a disseminação de notícias falsas.

Moraes, no entanto, desistiu de realizar a manifestação e informou que pretende falar em outra oportunidade. A avaliação dentro do STF era de que um pronunciamento poderia ampliar a crise interna e voltar a colocar a instabilidade institucional da Corte no centro do debate público.

Apesar das especulações sobre seu futuro no tribunal, Moraes afirmou a aliados que não considera antecipar a aposentadoria em razão dos indícios de envolvimento com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

O pedido de autorização para investigar o ministro está previsto para ser analisado pelo plenário do STF na próxima terça-feira (15). Na quarta-feira (9), o presidente da Corte, Edson Fachin, retirou de Moraes a relatoria do inquérito das Fake News e anulou decisões tomadas pelos ministros Flávio Dino e André Mendonça relacionadas ao caso.

A expectativa é que Moraes se manifeste antes da sessão de terça-feira. Uma das possibilidades avaliadas é substituir o pronunciamento público por uma nota oficial.