Dino proíbe Mario Frias de deixar o país e falar com investigados

Medidas cautelares foram determinadas no âmbito da Operação Make Up, que apura possíveis desvios de emendas parlamentares

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quinta-feira (10) que o deputado federal Mario Frias (PL-SP) não deixe o país nem mantenha contato com outros investigados no inquérito que apura possíveis desvios de recursos públicos provenientes de emendas parlamentares.

A decisão foi tomada no âmbito da Operação Make Up, realizada pela Polícia Federal (PF) em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU). A ação cumpriu 49 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e no Distrito Federal.

As restrições determinadas por Dino também foram impostas aos 29 alvos da operação. Entre os principais investigados está a produtora Karina Gama. Entidades ligadas a ela, como o Instituto Conhecer Brasil (ICB) e a Academia Nacional de Cultura (ANC), também foram alvo das buscas.

Segundo a PF, uma organização criminosa formada por agentes públicos e privados teria direcionado recursos repassados a uma organização da sociedade civil para empresas subcontratadas de maneira irregular. A investigação aponta falta de comprovação da efetiva prestação dos serviços contratados.

Os investigadores também identificaram movimentações financeiras de centenas de milhões de reais e possíveis tentativas de ocultar os valores desviados, que teriam continuado até julho deste ano. O caso apura suspeitas de peculato, falsidade documental, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes relacionados a licitações.

Uma auditoria da CGU, determinada por Dino, encontrou indícios de irregularidades no direcionamento de R$ 2 milhões em emendas parlamentares indicadas por Mario Frias para entidades ligadas a Karina Gama.

Frias é roteirista e produtor-executivo de “Dark Horse”, filme ainda não lançado sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro. O longa tem o ator norte-americano Jim Caviezel no papel principal.