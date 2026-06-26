Anvisa libera novo remédio oral para câncer de mama

Fármaco reduz risco de progressão do tumor em 38% e aumenta o tempo de sobrevida de pacientes com resistência à hormonioterapia.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou recentemente uma nova opção de tratamento oral para pacientes com câncer de mama em estágio avançado. O medicamento Inluriyo é destinado a pessoas com tumores de receptor de estrogênio positivo e proteína HER2 negativa. O público alvo principal engloba os indivíduos que desenvolveram a mutação no gene ESR1 após passarem por terapias endócrinas prévias.

Essa alteração genética costuma ser praticamente inexistente no início da doença, mas surge com frequência ao longo do tratamento e acaba gerando resistência à hormonioterapia tradicional. Para solucionar essa dificuldade clínica, o novo fármaco age diretamente no bloqueio e na facilitação da degradação desses receptores específicos, ajudando a atrasar o avanço do tumor pelo corpo do paciente.

As informações que embasaram a liberação vieram de um ensaio clínico com 874 participantes adultos diagnosticados com a doença em fase metastática ou localmente avançada. Os resultados do estudo comprovaram que a nova medicação diminuiu o risco de agravamento do quadro ou óbito em 38% quando comparada à terapia padrão. O tempo de sobrevida livre de progressão alcançou uma marca mediana de 5,5 meses, um número consideravelmente superior à média de 3,8 meses registrada nas terapias convencionais.

Em relação à segurança do medicamento, as reações adversas identificadas durante a fase de testes foram classificadas na faixa de intensidade leve a moderada. Os efeitos colaterais mais recorrentes entre os pacientes tratados incluíram episódios de fadiga, anemia, náusea e diarreia.