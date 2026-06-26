59º Festival de Parintins inicia nesta sexta-feira

Caprichoso e Garantido protagonizam espetáculo folclórico com novas toadas e avaliação rigorosa de 21 quesitos durante 3 noites.

O 59º Festival Folclórico de Parintins começa nesta sexta-feira, dia 26, trazendo o tradicional confronto artístico entre os bois Caprichoso e Garantido. O evento ocorre no Bumbódromo e se estende até o domingo, dia 28, com o grande campeão sendo revelado na segunda-feira, dia 29.

Para esta edição, o boi azul e branco defende o tema “Brinquedo que Canta seu Chão”, celebrando sua identidade amazônica. O boi vermelho e branco busca o 2º campeonato consecutivo com o tema “Parintins: Portal do Encantamento”, valorizando a ancestralidade e as tradições locais.

Conforme o sorteio realizado no dia 21, o Caprichoso será o responsável por abrir as apresentações nas 3 noites de festa, enquanto o Garantido encerrará os espetáculos. As exibições iniciam às 20h do horário local, equivalente às 21h em Brasília, e possuem duração máxima de 2 horas e 30 minutos.

Durante a passagem de uma agremiação, a torcida rival precisa manter silêncio absoluto, pois qualquer manifestação gera punições. Para enriquecer o espetáculo, cada associação apresenta cerca de 20 toadas inéditas que guiam a narrativa na arena.

A decisão do título fica a cargo de um júri especializado responsável por avaliar 21 itens, os quais são organizados em 3 blocos distintos. O bloco A foca na parte musical, o bloco B analisa a cenografia e a coreografia, e o bloco C julga os elementos artísticos gerais.

Cada segmento recebe as notas de 3 jurados com vasta experiência teórica e prática em manifestações culturais brasileiras. A soma de todas essas pontuações ao longo do evento consagra o vencedor do maior espetáculo folclórico a céu aberto do planeta.