Michelle Bolsonaro descarta briga com Flávio e pede união partidária

Presidente do PL Mulher minimiza conflito após críticas ao enteado e reafirma foco conjunto para as eleições no Ceará.

Na manhã desta quinta-feira, dia 25, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro utilizou suas redes sociais para apaziguar a relação com seu enteado, o pré-candidato Flávio Bolsonaro, do PL. No dia 24, ela havia publicado um vídeo relatando ter sido maltratada e desrespeitada por ele. No entanto, a nova declaração garante que não existe raiva, briga ou competição entre os 2, ressaltando que o objetivo da postagem anterior foi apenas esclarecer uma situação até então distorcida.

O atrito teve origem em divergências sobre as alianças políticas no Ceará. A presidente do PL Mulher se recusou a apoiar a pré-candidatura do ex-ministro Ciro Gomes, do PSDB, ao governo estadual, uma estratégia que havia sido escolhida pela sigla e defendida por Flávio. A tensão aumentou com a disputa por uma vaga ao Senado. Michelle apoiava sua aliada Priscila Costa, mas o enteado firmou um acordo com o deputado federal André Fernandes para ceder o espaço a Alcides Fernandes, pai do parlamentar.

Apesar de integrantes do partido avaliarem que os comentários do vídeo ultrapassaram os limites, a ex-primeira-dama reforçou na nota recente que todos os membros da legenda trabalharão em conjunto contra o atual governo. Por fim, Michelle pediu ao público que evite tirar suas palavras de contexto para não gerar confusões e declarou que uma nova história será construída com clareza, respeito e verdade.