Número de vítimas sobe para 164 após terremotos históricos na Venezuela

Com 971 feridos e estado de emergência decretado, país registra os maiores abalos sísmicos em mais de um século.

O balanço oficial de vítimas na Venezuela subiu para 164 mortos e 971 feridos em decorrência dos 2 terremotos que atingiram o norte do país na tarde de quarta-feira, dia 24 de junho. Os dados foram confirmados pela presidente interina venezuelana, Delcy Rodríguez. Os tremores registraram magnitudes de 7,2 e 7,5, com epicentros localizados a apenas 5 quilômetros de distância um do outro.

O desastre já é considerado o maior abalo sísmico na região desde o ano de 1900, quando a costa norte foi atingida por um evento de magnitude 7,7. Os impactos foram sentidos na capital, Caracas, e em áreas da Colômbia e do Caribe devido à baixa profundidade dos abalos.

O fenômeno aconteceu de forma sequencial, com um intervalo de apenas 39 segundos entre as duas ocorrências. Inicialmente, o Serviço Geológico dos Estados Unidos reportou somente 1 tremor de magnitude 7,1, mas atualizou as informações posteriormente.

O primeiro evento sísmico ocorreu próximo à cidade de San Felipe, com intensidade de 7,2 e profundidade de 21,9 quilômetros, seguido pelo segundo e mais forte abalo nas vizinhanças de Yumare, com 7,5 de intensidade. Diante do colapso de dezenas de edifícios, o governo declarou estado de emergência e determinou o fechamento temporário do principal aeroporto do país enquanto as equipes de segurança buscam por sobreviventes.

As autoridades meteorológicas e científicas alertam que o cenário real pode ser ainda mais severo. Uma projeção preliminar do órgão norte-americano indica o risco de destruição generalizada e estima que o total final de fatalidades possa ficar entre 10000 e 100000 mortos.

Em resposta imediata à crise humanitária que se desenha no país vizinho, o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou ter acionado o Ministério das Relações Exteriores e a Embaixada do Brasil em Caracas para avaliar a situação e estruturar o envio de medidas de assistência.