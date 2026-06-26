Brasil envia ministro após terremotos na Venezuela

Governo federal vai estruturar ajuda militar ao país vizinho, que contabiliza 589 mortes e mais de 40.000 desaparecidos.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ordenou que o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, faça uma viagem para a Venezuela na próxima semana. O propósito da visita é definir como as Forças Armadas do Brasil poderão socorrer a nação vizinha, duramente atingida por abalos sísmicos no dia 24. O anúncio ocorreu em uma cerimônia da Marinha localizada em Itajaí, no estado de Santa Catarina.

No mesmo evento, o presidente solicitou 1 minuto de silêncio em homenagem às 589 vítimas fatais confirmadas até o momento. A destruição teve como foco principal o estado de La Guaira, área que sofreu com tremores de magnitude 7,2 e 7,5 na escala Richter, resultando na queda de múltiplos edifícios e colapsos estruturais graves.

As autoridades temem que a contagem de perdas humanas aumente de forma expressiva nos próximos dias. O portal Desaparecidos Terremoto Venezuela, um sistema criado por membros da sociedade civil para organizar os registros não oficiais de vítimas, calcula que mais de 40.000 moradores continuam desaparecidos em meio aos escombros.Governo federal vai estruturar ajuda militar ao país vizinho, que contabiliza 589 mortes e mais de 40.000 desaparecidos.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ordenou que o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, faça uma viagem para a Venezuela na próxima semana. O propósito da visita é definir como as Forças Armadas do Brasil poderão socorrer a nação vizinha, duramente atingida por abalos sísmicos no dia 24. O anúncio ocorreu em uma cerimônia da Marinha localizada em Itajaí, no estado de Santa Catarina.

No mesmo evento, o presidente solicitou 1 minuto de silêncio em homenagem às 589 vítimas fatais confirmadas até o momento. A destruição teve como foco principal o estado de La Guaira, área que sofreu com tremores de magnitude 7,2 e 7,5 na escala Richter, resultando na queda de múltiplos edifícios e colapsos estruturais graves.

As autoridades temem que a contagem de perdas humanas aumente de forma expressiva nos próximos dias. O portal Desaparecidos Terremoto Venezuela, um sistema criado por membros da sociedade civil para organizar os registros não oficiais de vítimas, calcula que mais de 40.000 moradores continuam desaparecidos em meio aos escombros.