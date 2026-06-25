Lula nomeia Teresa Leitão como nova líder do Governo no Senado

Senadora pernambucana assume a articulação política após saída de Jaques Wagner em meio a investigações da Polícia Federal.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou nesta quinta-feira, dia 25, que a senadora Teresa Leitão, do PT de Pernambuco, é a nova líder do governo no Senado. A nomeação acontece logo após a saída do senador Jaques Wagner, do PT da Bahia, que deixou a função na semana anterior ao se tornar alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga irregularidades ligadas ao Banco Master.

Com a nova posição, a parlamentar terá como objetivo principal garantir a aprovação de 2 Propostas de Emenda à Constituição tratadas como prioritárias pela gestão federal. As medidas em destaque são o fim da jornada de trabalho na escala 6 por 1 e a PEC da Segurança Pública. Pelas redes sociais, Lula destacou a missão de aprovar projetos de interesse da população, enquanto Teresa agradeceu a confiança e prometeu atuar com lealdade, diálogo, disciplina e muito trabalho.

A senadora é reconhecida por transitar bem tanto entre a base governista quanto na oposição. Como está exatamente na metade do seu mandato de 8 anos e não participará das disputas eleitorais deste ano, ela terá disponibilidade total para focar nas articulações dentro do Congresso.

A troca no comando também deve alterar a dinâmica política. Sob a liderança anterior, a atuação era considerada mais independente, mas agora a expectativa é que o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães, participe de forma mais ativa das negociações.

A saída de Jaques Wagner foi oficializada na quarta-feira, dia 24, após um encontro reservado com o presidente no Palácio da Alvorada. O senador baiano classificou a decisão como um acordo comum tomado após uma conversa amigável. O afastamento já era defendido por aliados para preservar a imagem da gestão e evitar desgastes na campanha de reeleição do chefe do Executivo.

Wagner foi alvo da operação Compliance Zero sob a suspeita de receber vantagens financeiras para atuar a favor do Banco Master. Ele nega veementemente as acusações e garantiu que colaborará de forma integral com as investigações policiais.