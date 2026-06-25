João Roberto desponta como um dos nomes mais lembrados em pesquisa para a Aleam

O vice-prefeito de Lábrea, João Roberto, começa a ganhar musculatura no cenário político estadual e já aparece entre os nomes lembrados pelos amazonenses na disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa do Amazonas. Em levantamento da Direto ao Ponto Pesquisas para deputado estadual, o nome de João Roberto surge no cenário espontâneo, modalidade em que o eleitor responde livremente, sem receber uma lista prévia de candidatos.

O dado chama atenção por um motivo importante: Lábrea, município onde João Roberto construiu sua trajetória pública e mantém sua principal base política, não integrou a amostra da pesquisa. Mesmo fora do seu reduto mais natural, o vice-prefeito já aparece entre os nomes citados, o que reforça a leitura de que sua presença começa a avançar para além da política local e entra de vez no radar da disputa estadual.

Em um cenário ainda amplamente aberto, a lembrança espontânea do nome de João Roberto ganha peso político. Isso porque a própria pesquisa mostra que 82% dos entrevistados ainda não souberam ou preferiram não responder, sinalizando que a corrida por uma vaga na Aleam segue em formação e com espaço considerável para consolidação de nomes em ascensão. Nesse ambiente, aparecer entre os lembrados, mesmo sem Lábrea na amostra, é um indicativo de que o vice-prefeito já começa a ser percebido em outras regiões do estado.

João Roberto chega a esse momento com atributos que ajudam a explicar o crescimento de sua visibilidade. Atual vice-prefeito de Lábrea, ele ganhou projeção estadual ao ser citado como o vice-prefeito mais econômico do Amazonas, em razão de uma postura marcada por austeridade, simplicidade administrativa e responsabilidade com o dinheiro público. Em um tempo de forte cobrança por seriedade na vida pública, esse perfil ajudou a diferenciar seu nome no debate político amazonense.

Além da atuação na vice-prefeitura, João Roberto ampliou sua articulação regional ao assumir a 2ª vice-presidência da ALIAM, espaço em que passou a defender com mais força o desenvolvimento dos municípios do interior e a necessidade de maior integração entre as lideranças políticas do estado. Sua trajetória também vem sendo associada a pautas com forte apelo no Amazonas, como o fortalecimento do agronegócio, a regularização fundiária, a ampliação das ações sociais, a defesa da causa autista e a descentralização de serviços essenciais, especialmente na área da saúde.

Na prática, o levantamento ajuda a consolidar a imagem de João Roberto como uma das lideranças do interior que começam a ganhar espaço no debate estadual. Mais do que um nome restrito à calha do Purus, ele passa a aparecer como um quadro político em expansão, com identidade própria, presença regional e discurso conectado a temas concretos da vida do povo amazonense.

A pesquisa da Direto ao Ponto foi realizada entre os dias 15 e 20 de junho de 2026, com 1.200 entrevistas presenciais em Manaus e outros 15 municípios do Amazonas. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com nível de confiança de 95,5%. O levantamento contemplou Manaus e municípios como Humaitá, Manicoré, Tefé, Tabatinga, Parintins, Maués, Manacapuru, Presidente Figueiredo, Autazes, Careiro, Coari, Itacoatiara, Iranduba, Novo Airão e Rio Preto da Eva. Lábrea não integrou a amostra.