Terremotos na Venezuela deixam 589 mortos

Governo contabiliza quase 3.000 feridos, enquanto organizações civis estimam até 40.000 pessoas desaparecidas em meio aos resgates.

O Ministério da Saúde venezuelano confirmou nesta sexta-feira que o número de vítimas fatais dos terremotos ocorridos no dia 24 subiu para 589. O balanço governamental aponta ainda a existência de quase 3.000 feridos. Embora as autoridades não tenham emitido um dado oficial sobre os desaparecidos, grupos da sociedade civil organizados para auxiliar nas buscas calculam que entre 30.000 e 40.000 pessoas continuam sem localização conhecida.

A catástrofe foi desencadeada por tremores com epicentro no estado de Yaracuy. O abalo inicial registrou magnitude 7,2 e foi seguido apenas 39 segundos depois por um choque ainda mais forte de magnitude 7,5 na mesma área. No dia 25, o país voltou a tremer com um evento sísmico de magnitude 5, o qual não provocou novos danos expressivos, segundo os relatórios oficiais.

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil comunicou que presta assistência consular aos familiares de vítimas brasileiras, optando por manter o sigilo sobre as identidades. Diante da dimensão do desastre, a comunidade internacional iniciou uma ampla rede de apoio humanitário. Os Estados Unidos destinaram um pacote de US$ 150.000.000, o equivalente a cerca de R$ 825.000.000. Pelo menos outras 20 nações, incluindo Brasil, França, Alemanha e Cuba, também já se colocaram à disposição para enviar ajuda ao território venezuelano.