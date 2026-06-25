Mobilização internacional socorre Venezuela após terremotos devastadores

Comunidade global envia socorristas e suprimentos para apoiar o país após 2 tremores deixarem mais de 100 mortos e rastro de destruição.

A Venezuela enfrenta um cenário trágico após ser atingida na quarta-feira por 2 terremotos quase simultâneos de magnitudes 7,5 e 7,2. O desastre natural causou grande destruição, deixando mais de 100 mortos e centenas de feridos. Nesta quinta-feira, dia 25, a presidente venezuelana, Delcy Rodríguez, agradeceu a solidariedade internacional e confirmou a chegada de equipes estrangeiras para apoiar os mais de 500 grupos locais nas buscas por sobreviventes.

A logística de entrada de ajuda no país tornou-se complexa, uma vez que o principal aeroporto nacional, o Simón Bolívar, localizado em Caracas, sofreu danos estruturais e encontra-se fechado por precaução.

Diante da necessidade de um esforço coletivo em massa, alertada por Tom Fletcher, chefe do Escritório da ONU para Coordenação de Assuntos Humanitários, diversos governos iniciaram o envio de suporte. O presidente Lula determinou ao Itamaraty a coordenação para o envio da ajuda brasileira ao país vizinho.

Os Estados Unidos estão mobilizando equipes de resgate, recursos médicos e provendo imagens aéreas, sob o comando de um grupo de trabalho do governo Trump, conforme anunciado pelo secretário de Estado Marco Rubio. O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, confirmou a remessa de 300 profissionais, entre socorristas e paramédicos, acompanhados de 50 toneladas de equipamentos e suprimentos médicos de urgência.

A resposta europeia e de outras partes do globo também tem sido expressiva e imediata. O presidente francês, Emmanuel Macron, direcionou 85 especialistas em salvamento em estruturas desabadas. A Suíça contribuiu com 80 profissionais, 8 cães de resgate e 18 toneladas de recursos humanitários.

A Espanha colocou em prontidão 54 militares de sua unidade de emergência, enquanto a Holanda mandou equipes de busca com cães farejadores e destinou 2 milhões de euros, quantia equivalente a aproximadamente 11,8 milhões de reais. Nações como México, Chile, Portugal, Turquia, Índia e Catar também já se comprometeram a enviar auxílio ao território venezuelano para mitigar os impactos desta crise.