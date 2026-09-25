Lula libera aviões e helicópteros para conter queimadas no Amazonas

Governo federal aciona o Pegasus para apoiar o combate às queimadas que atingem a região metropolitana da capital amazonense

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai disponibilizar aeronaves para o combate às queimadas no entorno de Manaus.

A medida será executada por meio do Pegasus, programa do Ministério da Justiça e Segurança Pública que permite o envio de aviões e helicópteros públicos da União, dos estados e do Distrito Federal para apoiar emergências e calamidades.

A ação ocorre após dois dias seguidos com a capital amazonense e municípios da região metropolitana cobertos por fumaça. Nesta sexta-feira (25/09), a qualidade do ar melhorou depois das chuvas registradas na noite anterior e na madrugada.

Mesmo com a melhora, os níveis de poluição seguem elevados. De acordo com o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipaam), a concentração de material particulado fino (PM2,5) na região está duas vezes acima do limite recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).