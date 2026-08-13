Líder da Conafer se entrega à PF por suspeita de fraude milionária no INSS

Procurado pela Justiça desde 2025, Carlos Roberto Ferreira Lopes é investigado por descontos ilegais de aposentados e pode fechar acordo de delação.

O presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, a Conafer, foi preso na quarta-feira, dia 12 de agosto, na cidade de Brasília. Carlos Roberto Ferreira Lopes estava foragido desde o mês de novembro de 2025 e resolveu se entregar à Polícia Federal para cumprir o mandado expedido por André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal.

Ele é o principal alvo das investigações sobre cobranças indevidas na folha de pagamento de aposentados e pensionistas, cenário que pode favorecer uma negociação de delação premiada com as autoridades.

Segundo os investigadores, a confederação mantém laços estreitos com o Centrão e tinha como figura central de contato no governo o ex-diretor de benefícios do INSS, André Fidelis.

Exonerado no mês de julho de 2024 devido à descoberta do esquema, Fidelis era o responsável por assinar as parcerias que liberavam a entidade para descontar valores diretamente dos segurados. Com essa manobra, a arrecadação da instituição saltou de R$ 400 mil em 2019 para impressionantes R$ 277 milhões no ano de 2024.

Os relatórios policiais constatam que as cobranças irregulares excediam os valores permitidos em proporções que variavam de 40% a 180%.

Em um dos casos apurados, o segurado autorizou um débito de R$ 28,24, mas acabou perdendo R$ 79,06 todos os meses. Essa não é a 1ª vez que o dirigente enfrenta a polícia, visto que, no ano passado, ele chegou a ser detido em flagrante no meio de um depoimento na comissão parlamentar de inquérito do INSS, conseguindo a liberdade apenas após o pagamento de uma fiança de R$ 5 mil.