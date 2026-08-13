Presidente do Senado afirma que ouvirá os parlamentares antes de definir o ritmo de pautas prioritárias cobradas pelo governo Lula.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, evitou fixar um prazo para a votação do projeto que estabelece o fim da jornada 6×1. A medida é uma das principais apostas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o período pré-eleitoral.

Ao responder aos jornalistas na quarta-feira, dia 12, sobre a chance de apreciar a matéria ainda neste semestre, Alcolumbre classificou a questão como muito delicada e ressaltou que pretende consultar os outros senadores antes de tomar qualquer decisão.

A declaração ocorreu após uma reunião entre Lula e Alcolumbre no Palácio da Alvorada, que contou com a presença de lideranças governistas. O encontro serviu para sinalizar a retomada do diálogo após meses de tensão, cujo momento mais crítico foi a rejeição da indicação de Jorge Messias para o STF. Apesar do ambiente de reconciliação, o presidente do Congresso não garantiu celeridade às matérias de interesse do Palácio do Planalto.

Além da mudança trabalhista, o Executivo tenta acelerar propostas como a Medida Provisória sobre a taxa das blusinhas, a PEC da Segurança Pública, o projeto de subsídios para combustíveis e a regulamentação de minerais críticos.

A avaliação dominante no Senado é de que poucas pautas devem avançar, visto que restam apenas 2 semanas de trabalho legislativo presencial antes das eleições de outubro.

Para pressionar por andamento, a bancada do MDB declarou apoio unânime à votação rápida dos projetos prioritários e a expectativa é que outros partidos de centro e de esquerda se somem a essa cobrança nos próximos dias.