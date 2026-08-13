Lula e Alcolumbre negociam pautas do Senado de olho nas eleições

Presidente busca aprovar o fim da escala 6×1 antes de outubro, enquanto o parlamentar tenta garantir sua reeleição na Casa em 2027.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva agendou um novo encontro com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para a noite desta quinta-feira. A intenção da reunião é definir o calendário de votações do Legislativo para este ano.

Esse movimento ocorre após as autoridades já terem se reunido 2 vezes com o objetivo de restabelecer o bom diálogo. A principal demanda de Lula é aprovar a Proposta de Emenda à Constituição que acaba com a jornada de trabalho 6×1 antes do 1º turno das eleições, marcado para o mês de outubro.

Por outro lado, Alcolumbre comunicou aos governistas que prefere adiar a análise desse projeto para o período pós-eleitoral. O senador adota uma postura neutra na disputa presidencial com o intuito de não afastar o apoio de políticos de direita e de centro para a sua tentativa de reeleição ao comando do Senado em 2027.

Como o Partido Liberal já indicou apoio à senadora Tereza Cristina para assumir a presidência da Casa, a reaproximação do parlamentar do Amapá com o governo se mostrou uma estratégia bastante conveniente.

Nesse cenário de negociações, o presidente Lula já deixou claro que aguarda um gesto de apoio de Alcolumbre nas urnas. Para retribuir a aliança política, aliados apontam que o chefe do Executivo está disposto a viajar para o Amapá com a finalidade de fortalecer a campanha do atual governador Clécio Luís, que é um aliado direto do presidente do Senado.