Flávio detalha mudanças na Constituição: maioridade penal, Judiciário e fim da reeleição

Senador explicou, em Brasília, o que quis dizer ao falar em “redemocratizar o país” durante evento com Caiado

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) tentou esclarecer, nesta quarta-feira (7), quais mudanças na Constituição defende para “redemocratizar o Brasil”. Em coletiva em frente ao QG de campanha, no Lago Sul, em Brasília, ele disse que pretende propor, se eleito, a reforma do Judiciário, a redução da maioridade penal e o fim da reeleição.

A explicação veio um dia depois de sua fala em Goiânia, no evento em que recebeu o apoio de Ronaldo Caiado (PSD). Na ocasião, afirmou que já há maioria no Senado e na Câmara para alterar a Constituição. Nesta quarta, Flávio se reuniu com integrantes da Federação União-Progressista, que oficializou apoio a ele no segundo turno contra o presidente Lula (PT).

Segundo o senador, há várias PECs possíveis. Ele afirmou ser favorável há bastante tempo à redução da maioridade penal, que precisa ser feita por emenda constitucional, e disse que alguns pontos da reforma tributária também precisam ser alterados dessa forma.

Sobre o fim da reeleição, Flávio disse que se comprometeu a não concorrer a um novo mandato e que caberá ao Congresso definir os critérios. Para ele, os parlamentares decidirão se o mandato terá quatro ou cinco anos e se a regra valerá apenas para presidente ou também para governadores.

Flávio também criticou Lula, a quem acusou de agir por cálculo político e busca de poder em vez de pensar nas necessidades da população. Defendeu que a prioridade deve ser o alívio financeiro do trabalhador, com redução da carga tributária sobre a folha de pagamento e combate ao endividamento. Chamou as propostas do governo de “falsas promessas” e afirmou: “Eu não estou disputando poder, estou disputando o futuro do meu país”.