TCE-AM julgará contas de 2025 da Prefeitura de Manaus no dia 20

O colegiado do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) realizará, no dia 20 de outubro, a apreciação das contas da Prefeitura de Manaus, referentes ao exercício de 2025, em Sessão Especial. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 6, durante a 32ª Sessão Ordinária do Pleno.

A Sessão Especial será conduzida pela presidente da Corte de Contas, conselheira Yara Amazônia Lins, e terá como relator das contas o conselheiro Érico Desterro. A sessão contará com transmissão ao vivo pelas redes sociais do TCE-AM.

No exercício a ser julgado, o orçamento aprovado para a administração municipal foi da ordem de R$10,5 bilhões, conforme a Lei Orçamentária Anual (LOA) aprovada pela Câmara Municipal de Manaus (CMM). As contas dizem respeito à gestão fiscal, investimentos, aplicação de recursos públicos e cumprimento de metas legais e constitucionais nas áreas de saúde, educação, infraestrutura e assistência social.

Os documentos encaminhados ao TCE-AM são analisados pelo relator das contas e submetidos à votação em plenário.