TCE-AM abre inscrições para III Concurso de Artigos Científicos

Estão abertas, a partir desta quarta-feira (7), as inscrições para o III Concurso de Artigos Científicos do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM). Pesquisadores do Amazonas, de outros estados brasileiros e do exterior podem participar da seleção, que terá duas categorias e premiará os três primeiros colocados de cada uma delas com valores de até R$ 10 mil. Além da premiação, os trabalhos selecionados terão a oportunidade de integrar uma publicação científica do Tribunal.

A iniciativa reúne uma edição regular da Revista do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas e uma edição temática dedicada à Auditoria Ambiental e Governança Climática (Dossiê Amazônia), que também marca os 16 anos de atuação da auditoria ambiental do Tribunal.

“A iniciativa valoriza a produção científica, amplia o olhar sobre temas fundamentais para a Administração Pública e o controle externo e, ao mesmo tempo, reafirma o compromisso do Tribunal com o conhecimento e a inovação. Parabenizo todos os envolvidos por esse importante projeto”, afirmou a presidente do TCE-AM, conselheira Yara Amazônia Lins.

Na categoria geral, os trabalhos podem abordar temas relacionados ao controle externo, Direito, Contabilidade, Economia, Administração Pública, gestão pública, prestação de contas, tecnologia, inovação e inteligência artificial aplicadas ao setor público. Já o Dossiê Amazônia recebe pesquisas sobre auditoria e controle externo ambiental, governança climática, biodiversidade, bioeconomia, políticas socioambientais e direitos dos povos indígenas e comunidades tradicionais.

Durante a 32ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada nesta terça-feira (6), o vice-presidente do TCE-AM e presidente da Comissão da Revista, conselheiro Josué Cláudio Neto, destacou o caráter internacional da iniciativa e fez o convite para que pesquisadores também pensem a Amazônia a partir da realidade regional.

“A nossa Amazônia é estudada no mundo inteiro, quase sempre de fora para dentro. E esse concurso convida pesquisadores do Amazonas, do Brasil e do exterior a pensar sobre o controle externo a partir desta Corte”, destacou.



Como se inscrever

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 15 de outubro, por meio de formulário disponível no site do TCE-AM, na aba “Cidadão” > “Concursos e Processos Seletivos”, ou por meio da página dedicada ao concurso, disponível pelo endereço eletrônico https://www.tceam.tc.br/?page_id=86879.

O edital prevê a participação de acadêmicos, graduados, pós-graduados, mestres, doutores e pós-doutores nas áreas de interesse da Revista. Também é permitida a coautoria de até três pessoas, desde que pelo menos um dos autores tenha titulação de mestre.

Cada categoria terá três trabalhos premiados, sendo R$ 10 mil para o primeiro lugar, R$ 5 mil para o segundo e R$ 3 mil para o terceiro. Os artigos selecionados também serão publicados nas respectivas edições da Revista. A avaliação será feita pelo sistema de dupla revisão cega, sem que autores e avaliadores conheçam a identidade uns dos outros.

“Um tribunal que fiscaliza a maior floresta tropical do planeta precisa também ajudar a pensá-la”, afirmou Josué Neto. Segundo ele, os vencedores apresentarão seus trabalhos em evento científico marcado para 14 de dezembro, na sede do TCE-AM, em Manaus. Na mesma data, serão lançadas as duas edições da Revista.