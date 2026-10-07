Balança comercial tem superávit de US$ 7,7 bilhões em setembro

Saldo positivo é 146,4% maior que o de setembro de 2025 e leva o acumulado do ano a US$ 62,3 bilhões

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 7,7 bilhões em setembro, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) divulgados nesta terça-feira (6). O resultado vem de US$ 34,4 bilhões em exportações e US$ 26,7 bilhões em importações.

O saldo é 146,4% maior que o do mesmo mês de 2025, quando o superávit foi de US$ 3,1 bilhões. Na comparação com agosto, a alta foi de quase 5,5%.

De janeiro a setembro, o Brasil acumula superávit de US$ 62,3 bilhões.