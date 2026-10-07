Omar vai preparar jovens para novas profissões com formação em tecnologia e estágio remunerado

Proposta prevê qualificação em programação, dados e áreas digitais, além de até seis meses de experiência profissional custeada pelo Estado

O candidato ao Governo do Amazonas, Omar Aziz (PSD), propõe ampliar a formação de jovens em tecnologia, inovação e economia digital e criar um programa de estágio remunerado de até seis meses, custeado pelo Estado, para facilitar a entrada no mercado de trabalho.

A proposta é aproximar a qualificação oferecida pelo poder público das necessidades das empresas e das novas atividades econômicas. O plano prevê formar jovens de 15 a 29 anos em áreas como programação, análise de dados, design digital e tecnologia da informação, com atenção especial ao interior.

“Os jovens das comunidades do interior necessitam de formação em tecnologia como alternativa de renda, sem que para isso sejam impelidos a migrar para Manaus”, defende Omar.

A meta prevista no Plano Estratégico de Desenvolvimento do Amazonas é formar 20 mil jovens em dez anos. O projeto também inclui hubs de inovação nas cinco calhas regionais, uma Zona Franca Digital para atrair empresas de software e inteligência artificial e a meta de trazer 500 startups para o Amazonas.

Para Omar, porém, a qualificação precisa ser acompanhada de uma oportunidade concreta de entrada no mercado. Por isso, uma das propostas é o estágio remunerado, com o Estado custeando até seis meses de experiência profissional.

“O jovem hoje, com 18, 19 anos, se vai procurar um lugar para trabalhar, a primeira coisa que perguntam é: ‘tem experiência?’. Eu vou remunerar esse rapaz ou essa moça por seis meses para adquirir experiência”, afirma.

Da formação ao mercado

O plano também prevê qualificação em tecnologia, audiovisual, design, games e economia digital, além de estímulo ao empreendedorismo.

A proposta é conectar formação, primeira experiência profissional e geração de novos negócios, preparando os jovens para as novas profissões e ampliando as oportunidades de emprego e renda no Amazonas.