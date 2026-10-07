Capital estrangeiro bate recorde de R$ 10 bilhões na bolsa após 1º turno

Maior entrada intradia da história da B3 ocorreu em meio ao rali do Ibovespa, que chegou a 209 mil pontos

Investidores estrangeiros aplicaram R$ 10,06 bilhões na bolsa brasileira após o primeiro turno das eleições, o maior valor intradia já registrado na B3. O recorde anterior havia sido em abril deste ano, com R$ 8,398 bilhões. No acumulado de 2026, o fluxo externo está positivo em R$ 40 bilhões, enquanto as pessoas físicas estão negativas em R$ 354 milhões.

Em abril, economistas associaram o movimento à queda do dólar no mundo, à grande oferta de commodities e à neutralidade do Brasil diante das incertezas geopolíticas, o que o colocava como um destino “seguro”.

O novo recorde veio logo após o resultado de domingo (4). Na segunda-feira (5), o Ibovespa fechou em alta de 7,70%, aos 206.911,89 pontos, nova máxima histórica de fechamento.

Na sessão, chegou a tocar 209.605 pontos, impulsionado pela vantagem de Flávio Bolsonaro (PL) sobre o presidente Lula (PT), candidato à reeleição. Com 100% das urnas apuradas, Flávio teve 47,03%, com 56,1 milhões de votos, e Lula, 45,16%, com 53,8 milhões.

Os juros futuros também reagiram. As taxas dos DIs de longo prazo caíram mais de 130 pontos-base, e as de curto prazo passaram a indicar cerca de 15% de chance de um corte maior da Selic em novembro. O “índice do medo” da bolsa recuou quase 10 pontos no início da semana.

Nos dias seguintes, houve realização de lucros. Na terça-feira (6), o Ibovespa fechou em queda de 0,52%, ainda acima dos 200 mil pontos. Nesta quarta (7), o índice oscilava sem direção definida e, às 11h02, operava quase estável, com leve baixa de 0,05%, aos 205.732 pontos.