TCE-AM e órgãos de controle assinam renovação de acordo da Rede de Controle da Gestão Pública

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) sediou, na manhã desta quinta-feira (13), a renovação do Acordo de Cooperação Técnica da Rede de Controle da Gestão Pública no Estado do Amazonas.

O instrumento estabelece ações conjuntas de fiscalização da gestão pública, prevenção e combate à corrupção e incentivo ao controle social, além do compartilhamento de informações, intercâmbio de experiências e capacitação das equipes das instituições participantes.

“Mais do que a assinatura de um instrumento formal, este momento simboliza o compromisso das instituições com a cooperação, a transparência, a eficiência da Administração Pública e a defesa do interesse da sociedade amazonense. Essa atuação conjunta permitirá o desenvolvimento de ações cada vez mais coordenadas e efetivas”, afirmou a conselheira-presidente do TCE-AM, Yara Amazônia Lins.

A Rede surgiu a partir da aproximação entre órgãos com atribuições relacionadas ao controle da gestão pública. A procuradora-geral de Justiça Leda Mara Nascimento Albuquerque, do Ministério Público do Amazonas (MP-AM), ressaltou a evolução dessa parceria.

“Hoje estamos trabalhando juntos, em debates e movimentos constantes, com a atuação efetiva de cada instituição aqui representada. É um trabalho importante diante do acompanhamento dos gastos públicos e nós só temos a louvar este momento”, destacou.

O secretário do Tribunal de Contas da União no Amazonas (TCU-AM), Paulo Henrique Castro Grando de Arruda, relembrou a origem da iniciativa. “A Rede nasceu em 2009, a partir de uma provocação do TCU, por entendermos que precisávamos nos aproximar dos demais órgãos. É muito gratificante ver que essa aproximação aconteceu, que a Rede evoluiu e deu frutos”, afirmou.

Atualmente coordenada pela Controladoria-Geral do Amazonas (CGE-AM), a Rede reúne órgãos de controle interno e externo, Ministério Público e instituições das esferas federal, estadual e municipal.

Para o controlador-geral do Estado, Jeibson dos Santos Justiniano, a renovação garante a continuidade das articulações entre os participantes. “A partir disso, podemos apresentar projetos que tragam resultados para a sociedade e avançar nas articulações, nos debates e na transmissão de conhecimentos”, ressaltou.