Roberto Cidade apresenta propostas para segurança, saúde e assistência social durante encontro no Coroado

Candidato à reeleição destacou ações realizadas nos primeiros quatro meses de gestão e defendeu novas medidas para ampliar os serviços públicos no Amazonas

Segurança Pública, saúde e assistência social estiveram no centro das propostas apresentadas pelo governador e candidato à reeleição Roberto Cidade (União Progressista), nesta terça-feira (25/08), durante um café da tarde com moradores do bairro Coroado, na zona Leste de Manaus.

Junto aos comunitários, o candidato destacou ações já realizadas em quatro meses de gestão e apresentou medidas que pretende implementar em um segundo mandato.

Na área da Segurança Pública, Roberto Cidade destacou a realização de concurso público para reforçar os quadros da área e ampliação do horário de funcionamento das delegacias, com atendimento até às 22h. Ao falar sobre as medidas já adotadas, ressaltou que, no primeiro dia de governo, determinou o reforço do policiamento nas ruas.

Na saúde, o candidato apresentou um balanço das realizações nos primeiros meses de gestão, citando mutirões de cirurgias, o pagamento de profissionais médicos, além de melhorias e reformas em 27 unidades de saúde. Para os próximos quatro anos, entre as propostas apresentadas aos moradores, está a construção de cinco barcos-hospitais para ampliar a assistência às populações do interior do Amazonas, além da implantação do Hospital da Mulher.

Cidade também destacou propostas voltadas à assistência social, como o aumento do Auxílio Estadual Permanente para R$ 250. A proposta prevê ainda dobrar o valor do benefício – R$ 500 – para mães e pais atípicos.

Ao defender que parte das medidas apresentadas durante a campanha já está sendo colocada em prática, o candidato afirmou que pretende ampliar as ações.

“Muitos dos problemas que outros candidatos estão prometendo aí que vão resolver, eu já estou resolvendo. E para continuar, eu só preciso de uma oportunidade de fazer o Amazonas avançar ainda mais”, destacou Roberto Cidade, agradecendo a oportunidade de falar com cada comunitário.

Apoio dos moradores

Moradora do Coroado há 50 anos, Maria Clarice Mendes, de 73 anos, participou do encontro e destacou a importância de poder conversar diretamente com o governador e conhecer suas propostas.

“Eu achei maravilhoso porque ele é gente do povo, ele é pessoa do bem e, para mim, foi um prazer ouvir ele pessoalmente, ouvir as suas propostas. Esse encontro foi muito válido não só para mim, mas para todas as pessoas que estavam aqui e que também apresentaram para ele as demandas da nossa comunidade”, afirmou.

O encontro no Coroado integrou a agenda de mobilização de Roberto Cidade na capital, marcada pela presença e pelo diálogo direto com moradores sobre demandas locais e propostas para diferentes áreas da administração estadual.