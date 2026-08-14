Governo bloqueia acesso de 5 milhões de brasileiros a sites de apostas

Medida afeta beneficiários de programas sociais, endividados e usuários voluntários, com o objetivo de desincentivar a prática no país.

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, anunciou na quinta-feira (13) que mais de 5 milhões de brasileiros estão proibidos de acessar plataformas de apostas online.

Esse grupo inclui 3 milhões de beneficiários do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada, além de 800.000 pessoas que participam da nova rodada do programa Desenrola, as quais ficarão impedidas de jogar por 6 meses.

A soma também contabiliza 1.200.000 usuários que bloquearam o próprio acesso voluntariamente pela ferramenta de autoexclusão. O foco do governo é desestimular a atividade, tratando o mercado com o mesmo rigor dispensado ao cigarro.

Para coibir irregularidades, 2 operações foram deflagradas na quarta-feira com o apoio da Secretaria de Prêmios e Apostas. As ações apuram crimes como lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio, investigando 1 empresa ilegal e outra que chegou a receber autorização, mas acabou suspensa cautelarmente durante uma fiscalização. Todo o trabalho policial ocorre com o compartilhamento contínuo de informações sigilosas entre diferentes órgãos públicos.

Com a finalidade de aumentar a transparência do setor, o Ministério da Fazenda começou a publicar os documentos que fundamentaram a liberação das plataformas legalizadas.

A população já pode consultar mais de 2.000 páginas referentes a 80 das 85 empresas habilitadas.

Os arquivos reúnem relatórios finais, comprovantes de pagamento e pareceres técnicos sobre a idoneidade dos administradores, a origem do dinheiro e os métodos de prevenção a fraudes.

A divulgação continuará sendo feita de forma progressiva para garantir a segurança dos dados pessoais.