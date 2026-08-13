Falha em credencial troca partido de Flávio Bolsonaro e trava candidatura

TSE descarta ataque hacker, aciona a Polícia Federal e analisa pedido do PL para corrigir a filiação a 2 dias do prazo final.

Uma alteração indevida nos dados de filiação partidária de Flávio Bolsonaro bloqueou a formalização de sua candidatura à Presidência da República nesta quinta-feira, dia 13.

O senador, que é filiado ao PL, passou a constar no sistema da Justiça Eleitoral como membro do partido Missão. A mudança não autorizada ocorreu na quarta-feira, dia 12, fazendo com que o PL perdesse o acesso à plataforma e ficasse impossibilitado de concluir o registro do candidato perto do fim do prazo eleitoral.

O Tribunal Superior Eleitoral informou que o problema não foi provocado por uma invasão de hackers. Segundo o órgão, a alteração aconteceu por causa do uso indevido do sistema por alguém que possuía senhas válidas da legenda para realizar filiações.

Diante disso, o presidente da corte, ministro Nunes Marques, enviou uma representação para a Procuradoria Geral Eleitoral e determinou o início de um inquérito policial. Em paralelo, o PL solicitou a desfiliação do senador em relação ao Missão, pedido que já se encontra em análise.

A equipe do pré-candidato também acionou a Polícia Federal para apurar os responsáveis pela fraude. O incidente ocorreu a apenas 2 dias do encerramento das inscrições de chapas para a disputa presidencial, marcado para as 19h de sábado, dia 15.

Até esta quinta-feira, 6 nomes já haviam registrado suas candidaturas na corte eleitoral: Luiz Inácio Lula da Silva pelo PT, Hertz Dias pelo PSTU, Samara Martins pela UP, Wilson Grassi pelo Democrata, Romeu Zema pelo Novo e Renan Santos pelo Missão.