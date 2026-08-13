Em Iranduba, Thaisa Cidade destaca ações de acolhimento e inclusão durante Governo Presente

Primeira-dama acompanhou programação que reuniu serviços gratuitos de saúde, cidadania, assistência social e inclusão para a população

A primeira-dama do Amazonas e presidente de honra do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Fome (FPS), Thaisa Cidade, acompanhou, nesta quinta-feira (13/08), a programação do Governo Presente em Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus). Representando o governador Roberto Cidade, Thaisa Cidade esteve na Escola Estadual Isaías Vasconcelos, onde foram disponibilizados serviços gratuitos nas áreas de saúde, cidadania, assistência social, inclusão e esporte para a população do município.

Durante a programação, a primeira-dama destacou o compromisso do Governo do Amazonas em ampliar o acesso aos serviços públicos e levar atendimento para mais perto das famílias, tanto na capital quanto no interior.

“Esse é um trabalho feito com muito carinho, responsabilidade e compromisso do Governo do Amazonas, com todas as secretarias realizando atendimentos e levando serviços para a população. Temos consultas com neuropediatras, pediatras, oftalmologistas, ortopedistas e outras especialidades. É um trabalho de acolhimento, feito com dignidade e respeito, que estamos levando para a capital e para o interior, cada vez mais perto de quem precisa”, destacou Thaisa Cidade.

Por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), foram disponibilizados atendimentos com neuropediatra, pediatra, clínico geral, oftalmologista e ortopedista, ampliando o acesso da população a consultas especializadas.

“Eu fiquei aguardando desde que ele nasceu, e agora que eu consegui, graças a Deus. Estava todo esse tempo procurando uma vaga, até que fui chamada. Com isso, posso conseguir o laudo dele e até um benefício, porque ele é suspeito de ter autismo. Tenho fé em Deus que agora vai dar tudo certo”, comentou a aposentada Vilma Vasconcelos, 56 anos, sobre o atendimento com neuropediatra.

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEPcD) realizou atendimentos para emissão e orientação sobre a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), a Carteira de Identificação da Pessoa com Deficiência (CIPCD) e a Carteira do Passe Livre.

A SEPcD também orientou a população sobre doação de cadeiras de rodas, Crédito Mais Inclusão, Cartão Passa Fácil, credencial de estacionamento e Carteira de Identidade Nacional (CIN). Durante a ação, também foram entregues três cadeiras de rodas universais e uma cadeira de rodas para banho.

“É mais uma ação do Governo em que a gente vem até o município realizar serviços para a comunidade. Não são apenas orientações. Entregamos serviços de saúde, assistência social e inclusão, o que gera dignidade para as famílias em situação de vulnerabilidade”, comentou a secretária de Assistência Social, Ana Beatriz Moutinho.

Social

A Secretaria de Estado da Assistência Social e Combate à Fome (Seas) realizou a entrega de 166 cartões do Auxílio Estadual, além de orientações e entrega de cheques do programa Crédito Rosa. A Seas também promoveu ações do programa Padaria Artesanal, com orientações e entrega de certificados.

“No próximo mês, eu vou replicar o curso que fiz com a minha comunidade vizinha, do outro ramal. Vou compartilhar o conhecimento que adquiri por meio do curso de panificação artesanal. Agradeço muito a oportunidade que tive de fazer esse curso”, afirmou a agricultora Solange Nogueira.

Na área de promoção da saúde e proteção social, a programação incluiu a distribuição de kits do programa Dignidade Menstrual, sendo 20 caixas de absorventes para o gestor da escola e 10 kits ao público em cada dia da ação. Também foi realizado o acompanhamento dos beneficiários do Auxílio Estadual por meio do Psico+Social.

Cidadania e esporte

A Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) participou da ação com atendimentos de regularização, descrição e alteração de CPF, criação, atualização e recuperação da conta GOV.BR, além de orientações sobre linhas de crédito do programa +Crédito Amazonas.

O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) ofereceu serviços de esmaltação, corte de cabelo, tranças e massagem.

Já a Secretaria de Estado de Desporto e Lazer (Sedel) promoveu a 6ª edição do Curso de Defesa Pessoal nas Escolas e realizou a entrega de materiais esportivos para a comunidade. Entre os itens estão bolas de futsal, futebol de campo, vôlei, basquete e futevôlei, além de redes, bolas de iniciação, cones, chapéus chineses, fitas de demarcação e bombas para encher bolas.