Prefeito de Manaus fecha apoio a Omar Aziz no segundo turno

Renato Junior reúne aliados e diz que a capital precisa de um governador com experiência

O prefeito de Manaus, Renato Junior (Avante), reuniu na noite desta segunda-feira (5), no Da Vinci Hotel, parlamentares e apoiadores próximos do ex-prefeito David Almeida (Avante) para declarar apoio a Omar Aziz (PSD), candidato ao governo do Amazonas.

A disputa no segundo turno será entre Omar e a professora Maria do Carmo (PL). No primeiro turno, Omar teve 40,63% dos votos válidos (841.846 votos), contra 24,49% (507.335 votos) de Maria do Carmo. David Almeida, apoiado por Renato Junior, ficou com 10,54% (218.490 votos).

Presidente municipal do Avante, Renato Junior afirmou que não poderia ficar neutro, porque Manaus enfrenta desafios que exigem o apoio do Estado. Segundo ele, o prefeito precisa de um governador com experiência e sensibilidade para entender os problemas da população da capital.

Durante o dia, o prefeito conversou longamente com Omar sobre trânsito e mobilidade urbana, além de passe livre estudantil e ações sociais. Para Renato Junior, uma ação conjunta entre prefeitura e governo estadual é necessária para resolver o trânsito da cidade.

Omar lembrou obras feitas em Manaus a partir da parceria entre Estado e município e defendeu que essa cooperação continue. Em tom descontraído, o candidato pediu empenho dos políticos presentes na campanha do segundo turno e no trabalho que pretende realizar, se eleito, na capital e no interior do Amazonas.

