Dólar abre em queda com mercado atento ao segundo turno

Moeda recua 0,50%, a R$ 4,9761, enquanto investidores monitoram política, PEC da escala 6×1 e dados dos EUA

O dólar abriu a sessão desta terça-feira (6) em queda de 0,50%, perto das 9h10, cotado a R$ 4,9761. Na véspera, a moeda americana havia recuado 4,12%, fechando a R$ 5,0010. O Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, começa a operar às 10h, depois de disparar 7,70% na segunda-feira (5), aos 206.904 pontos.

Foi a maior alta desde março de 2020 e a primeira vez que o índice superou os 200 mil pontos. O recorde anterior era de 14 de abril, quando fechou aos 198 mil.

O cenário político segue no radar dos investidores após o primeiro turno. Flávio Bolsonaro (PL) terminou à frente de Lula (PT), com pouco mais de 47% dos votos válidos. O mercado recalibra suas apostas para a nova votação, marcada para 25 de outubro, e acompanha quais partidos devem declarar apoio a cada candidato.



Outro ponto de atenção é a nova etapa de discussão da PEC que acaba com a escala 6×1, prevista para três sessões seguidas no plenário do Senado. A proposta reduz a jornada máxima de 44 para 40 horas semanais e garante dois dias de descanso remunerado por semana. O mercado avalia o quanto a medida pode ter perfil eleitoreiro e quais seriam seus impactos na atividade doméstica.



Na agenda do dia, as atenções ficam com a balança comercial do Brasil e dos Estados Unidos. No exterior, falas de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) e novos dados de emprego dos EUA também ganham destaque. Os investidores buscam sinais sobre o futuro dos juros americanos, em meio a indícios de que a inflação no país pode seguir elevada. A próxima reunião do Fed será no fim deste mês.

