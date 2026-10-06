Bolsonaro pede ao STF que libere visitas de Flávio na prisão domiciliar

Defesa diz que restrição imposta por Moraes perde a validade em 11 de outubro e não se justifica mais

O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu nesta segunda-feira (5) ao Supremo Tribunal Federal (STF) a liberação das visitas do senador Flávio Bolsonaro (PL) na prisão domiciliar.

Na petição, a defesa lembra que a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu as visitas por 90 dias, perde a validade em 11 de outubro. Segundo os advogados, não é mais necessário manter um regime excepcionalmente restritivo, e o restabelecimento das visitas pode ocorrer desde já.

A suspensão foi determinada em julho, depois que Flávio publicou nas redes sociais uma carta escrita pelo pai. Bolsonaro está proibido de usar a internet, inclusive por meio de terceiros, e a divulgação do texto foi considerada descumprimento dessa restrição.

O ex-presidente foi condenado no ano passado a 27 anos e 3 meses de prisão no processo da trama golpista. Depois de passar por uma cirurgia, ele obteve o direito de cumprir a pena em prisão domiciliar. Atualmente, Bolsonaro se recupera de uma pneumonia bacteriana.