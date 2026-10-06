Eneva quer explorar gás da Venezuela e pede simplificação das regras do setor

Empresa avalia campos maduros, negocia com a PDVSA e busca parceiros para projetos maiores na Faixa do Orinoco

A brasileira Eneva pretende transformar o gás natural venezuelano, há muito negligenciado, em outras formas de energia. Segundo Ivan Betancourt, diretor-geral da companhia para a Venezuela, o modelo poderia prosperar com regras mais simples.

Em entrevista durante uma conferência de petróleo e gás em Caracas, ele afirmou que o país precisa “harmonizar o ambiente regulatório”, hoje dividido em normas distintas para hidrocarbonetos, gás e eletricidade. A empresa quer converter o gás em “produtos financiáveis”, como líquidos de petróleo, eletricidade, metanol e gases industriais.

Diferentemente do Brasil, onde a Eneva atua com reservas remotas de gás seco para gerar eletricidade, a maior parte do gás venezuelano é rico em líquidos. Para Betancourt, isso é um desafio, mas também uma oportunidade significativa.

A companhia avalia campos de petróleo maduros, onde pretende aproveitar o gás associado à produção, e se diz disposta a atuar sozinha onde fizer sentido e o tamanho for adequado. Os focos de interesse ficam perto do lago Maracaibo, no oeste, e em North Monagas, no leste, regiões próximas de infraestrutura e logística.



A Eneva conversa diretamente com a estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), descrita por Betancourt como muito receptiva, e espera assinar um memorando de entendimento até o fim do ano.

Como segunda opção, busca uma parceria estratégica na Faixa Petrolífera do Orinoco, conhecida como Faja, uma das maiores reservas de petróleo e gás do mundo. A empresa assinou recentemente um acordo não vinculante e não exclusivo com a Halliburton para explorar oportunidades conjuntas no país.



Betancourt ressalta, porém, que a Faja é um dos lugares mais complexos do mundo para produzir. Segundo ele, a região exige muito investimento, capacidade técnica e tecnologia, além de milhares de poços.

Entre os desafios está o acesso ao produto usado para diluir o óleo extrapesado, necessário para transportá-lo e processá-lo. Por isso, a Eneva prioriza, no curto prazo, campos maduros de menor produção, onde a economia do projeto tende a funcionar melhor.

