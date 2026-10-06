BC passa a divulgar indicador mensal de reajustes salariais negociados

Dados de convenções coletivas ajudarão a medir a força do mercado de trabalho e o efeito dos salários sobre a inflação

O Banco Central (BC) vai divulgar todo mês um novo conjunto de indicadores sobre os reajustes salariais fechados em convenções coletivas de trabalho. A ideia é ampliar o monitoramento do mercado de trabalho e de seus efeitos sobre a inflação.

Os números virão do Sistema de Negociações Coletivas de Trabalho (Mediador), do Ministério do Trabalho e Emprego, e mostrarão os percentuais de reajuste e a proporção de acordos com aumentos acima, abaixo ou em linha com a inflação.

As estatísticas trarão os reajustes nominais, que medem o aumento dos salários em valores correntes, e os reajustes reais, que descontam a inflação e indicam se o trabalhador teve ganho efetivo de poder de compra. Segundo o BC, a nova base permitirá acompanhar com mais precisão as negociações salariais e entender como as condições do mercado de trabalho influenciam a dinâmica dos salários.

Um estudo divulgado pela instituição mostra que ganhos reais tendem a ser mais frequentes quando o mercado de trabalho está aquecido e o desemprego, baixo. Esse movimento foi observado entre 2012 e 2014 e voltou a aparecer a partir de 2023, quando cresceu a proporção de convenções com reajustes acima da inflação.

A análise também aponta forte relação entre os reajustes e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Embora não haja obrigação legal de reposição integral das perdas, a inflação acumulada segue como uma das principais referências para trabalhadores e empresas.

Os dados abrangem convenções de todas as regiões e dos principais setores da economia, como agropecuária, indústria, construção, comércio e serviços. As informações ficarão disponíveis no Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central, ampliando o acesso da sociedade ao acompanhamento dos salários negociados e de sua relação com a inflação.

