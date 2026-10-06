Moraes pede parecer da PGR sobre visita de Flávio a Bolsonaro

Defesa quer restabelecer o regime de visitas ou, ao menos, autorização para um encontro antes de 11 de outubro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifeste sobre o pedido da defesa de Jair Bolsonaro para que o senador Flávio Bolsonaro (PL) possa visitá-lo em Brasília, onde o ex-presidente cumpre prisão domiciliar.

O pedido foi apresentado um dia depois de Flávio avançar ao segundo turno da eleição presidencial, em que enfrentará Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em julho, Moraes suspendeu por 90 dias as autorizações de visita ao concluir que o senador foi usado como intermediário para divulgar uma manifestação de teor político-eleitoral escrita pelo pai. A restrição termina em 11 de outubro.

Na petição, a defesa pede, como pedido principal, a volta do regime ordinário de visitas. Os advogados argumentam que já passou um período significativo desde a adoção das restrições e que não houve novos episódios que justifiquem manter o regime excepcional.

Como pedido alternativo, solicitam uma única visita de Flávio antes de 11 de outubro, em caráter excepcional. Segundo a defesa, o encontro teria natureza “exclusivamente familiar” e ocorreria em data e horário combinados previamente com o local onde Bolsonaro cumpre a prisão domiciliar. Os advogados ressaltam ainda que faltam poucos dias para o fim da proibição. O segundo turno está marcado para 25 de outubro.

