União Progressista deve anunciar apoio a Flávio Bolsonaro no 2º turno

Federação de União Brasil e PP decide nesta terça (6) e prevê ato com o senador na quarta-feira (7)

A federação União Progressista, formada por União Brasil e PP, deve anunciar na quarta-feira (7), em evento com o senador Flávio Bolsonaro (PL), o apoio à candidatura dele no segundo turno da disputa presidencial. A decisão será tomada nesta terça-feira (6), em reuniões simultâneas das duas siglas, às 16h, em Brasília.

Como integram uma federação, os partidos precisam adotar posição conjunta. O anúncio está previsto para a sede do União Brasil, e a tendência, desde segunda-feira (5), é de adesão. O presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, já disse que defenderá o apoio, e o do União Brasil, Antonio Rueda, também trata a aliança como certa.

A aproximação começou antes do resultado das urnas, com conversas entre Flávio, Ciro e Rueda, mas a federação condicionava qualquer avanço ao desempenho do candidato no primeiro turno. A vantagem de Flávio sobre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no domingo (4) e o fortalecimento da direita no Congresso destravaram as negociações.

Apesar da tendência nacional, há resistências internas, como de diretórios do Nordeste que defenderam Lula nas discussões anteriores. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), sinalizou a interlocutores que pretende manter o apoio ao petista.



A decisão ocorre em meio a desgastes entre os dois presidentes partidários e Lula. Ciro Nogueira se irritou durante a campanha depois que o presidente apoiou Júlio César (PSD) ao Senado no Piauí e o derrotou nas urnas.

Na visita ao estado, Lula disse precisar de parlamentares “leais”, sem “vira-latas” ao seu lado, fala interpretada por aliados de Ciro como uma referência ao senador e como quebra de acordo entre o PP e o Planalto, que havia resultado na neutralidade do partido no primeiro turno.



Já Rueda acumula atritos com Lula desde o ano passado. Em uma reunião ministerial, o petista disse que não gostava do dirigente do União Brasil e sabia que a recíproca era verdadeira.

