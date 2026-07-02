Omar Aziz e Eduardo Braga inauguram três portos no interior do Amazonas no mesmo dia e fiscalizam obra na BR-319, em Humaitá

O senador Omar Aziz (PSD), pré-candidato ao Governo do Amazonas, cumpriu nesta quinta-feira (2) uma intensa agenda na Calha do Madeira, marcada por grandes mobilizações populares, inauguração de obras estruturantes e visitas a investimentos considerados estratégicos para o desenvolvimento da região. Ao lado do senador Eduardo Braga, da deputada estadual Alessandra Campelo, de prefeitos, deputados, vereadores e lideranças locais, Omar percorreu os municípios de Apuí, Humaitá e Manicoré, e comunidades importantes como Santo Antônio do Matupi (Manicoré) e Realidade (Humaitá).

O destaque da agenda foi a inauguração simultânea de três novos portos públicos — em Humaitá, Canutama e Fonte Boa — uma marca inédita na história do Amazonas. As estruturas, executadas pelo Governo Federal por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), ampliam a logística hidroviária e fortalecem o transporte de passageiros e mercadorias no estado.

“Três portos sendo inaugurados no mesmo dia. É a primeira vez na história do Amazonas que a gente consegue. Três portos ao mesmo tempo: Humaitá, Canutama e Fonte Boa. São investimentos importantes que o Governo Federal tem feito aqui através do Dnit. O senador Eduardo Braga e eu temos lutado muito por isso e nós estamos entregando hoje para a população”, afirmou Omar.

Durante a solenidade, o diretor de Infraestrutura Aquaviária do Dnit, Edme Tavares, destacou o protagonismo da bancada amazonense na viabilização das obras.

“Então eu só tenho a agradecer e dizer que o povo do Amazonas tem que se orgulhar dos dois políticos que estão aqui na minha frente. Graças ao Amazonas, os números da minha diretoria aquaviária do Dnit estão lá em cima”, declarou.

Outro momento simbólico da agenda foi a fiscalização da obra no trecho do meio da BR-319, nas proximidades do Distrito Realidade, em Humaitá. “Quem não acreditava, acredita agora. Vendo aqui, acredita. Aqui não era asfalto, não. Tá sendo asfaltado agora”, comemorou Omar.

A visita emocionou moradores da região. O prefeito de Humaitá, Dedei Lobo, classificou o momento como histórico. “Um sonho se realizando. Depois de vários anos, quase 50 anos. Omar, isso aqui é o maior presente, é o maior prêmio para o Sul do Amazonas. Não só pra nós, mas para Manaus também”, vibrou o prefeito.