Seca atinge 40 cidades do Amazonas e afeta mais de 101 mil famílias

Estado também enfrenta incêndios, com quase 23 mil focos combatidos pelos bombeiros desde junho

O Amazonas tem 40 municípios em situação de emergência por causa da estiagem, segundo boletim divulgado neste domingo (18) pelo Comitê Permanente de Enfrentamento a Eventos Climáticos e Ambientais (Copec). Ao todo, 101.084 famílias foram afetadas. Outras 17 cidades estão em alerta e cinco em atenção. Nenhum município do estado está em situação de normalidade.

Entre os que estão em emergência, aparecem Coari, Manacapuru, Parintins, Tefé, Maués e Lábrea, além de outras 34 cidades. Manaus está em alerta, assim como Humaitá, Tabatinga e São Gabriel da Cachoeira. Já Iranduba, Itacoatiara e Itapiranga estão em atenção, junto com Anamã e Codajás.

Entre 1º de junho e 17 de outubro, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas registrou 3.748 ocorrências de incêndio e combateu 22.974 focos, sendo 4.668 na capital e 18.306 no interior. Segundo o Inpe, o estado contabilizou 8.165 focos de calor até 18 de outubro. A corporação atua em 36 municípios, com cerca de 1,5 mil profissionais e 96 viaturas.

O Governo Federal deve reforçar as operações com agentes das Forças Armadas e da Força Nacional e 153 brigadistas do programa Floresta em Pé. A frota de aeronaves passará de 11 para 16, incluindo aviões Air Tractor, KC-390 e helicópteros. A Polícia Militar mantém cerca de 100 policiais e 25 viaturas nas áreas mais afetadas. No sábado (17), 11 pessoas foram presas em Autazes, suspeitas de crimes ambientais.

Na fiscalização, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas aplicou mais de R$ 167 milhões em multas e fez 421 embargos, que somam mais de 65 mil hectares. As operações Tamoiotatá, Amazonas+Verde e Alerta Fogo atuam em dezenas de municípios, com apoio de drones e viaturas com internet via Starlink.

Entre as medidas preventivas, o governo proibiu o uso do fogo por 120 dias em todo o estado e decretou emergência por 180 dias por causa dos incêndios e da estiagem, agravada pelo El Niño. O Corpo de Bombeiros também ampliou de 11 para 25 as bases permanentes no interior.