Indústria da China acelera em setembro e varejo supera previsões

Produção industrial avança 5,5% e vendas no comércio sobem 1,1%, enquanto investimentos em ativos fixos seguem em queda no acumulado do ano

A produção industrial da China cresceu 5,5% em setembro na comparação com o mesmo mês de 2025, segundo o escritório nacional de estatísticas do país, o NBS, divulgado nesta segunda-feira. O ritmo é mais forte que o de agosto, quando a alta foi de 5,2%, e ficou em linha com a projeção dos analistas ouvidos pela FactSet.

O comércio varejista também mostrou melhora. As vendas subiram 1,1% em setembro na base anual, acima da estimativa de 0,6% do consenso da FactSet. Em agosto, o avanço tinha sido de apenas 0,4%.

Na outra ponta, os investimentos em ativos fixos recuaram 7,2% entre janeiro e setembro, frente ao mesmo período do ano anterior.