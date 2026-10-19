Ibovespa abre em alta com Vale e pesquisas eleitorais no radar; dólar recua

Bolsa brasileira ganha força no início do pregão, impulsionada pelas ações da mineradora, enquanto o mercado acompanha a reta final do segundo turno

O Ibovespa começou a segunda-feira em território positivo, sustentado principalmente pelos papéis da Vale. Os investidores seguem atentos ao segundo turno da eleição presidencial, marcado para o próximo domingo.

Às 10h10, o principal índice da bolsa brasileira avançava 0,76%, aos 206.986,84 pontos. O contrato futuro com vencimento em 16 de dezembro, o mais curto, também operava no azul, com alta de 0,24%.

No câmbio, o dólar abriu em queda diante do real. O mercado avaliava duas novas pesquisas eleitorais que apontam disputa apertada entre o senador Flávio Bolsonaro e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo Palácio do Planalto.

No mesmo horário, a moeda americana à vista recuava 0,21%, cotada a R$ 5,0519 na venda. Na sexta-feira (16), o dólar havia encerrado o pregão em baixa de 0,30%, a R$ 5,0730.