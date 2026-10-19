48 seções eleitorais do Amazonas mudam de local no segundo turno

Alteração atinge 16,5 mil eleitores de Manaus e São Paulo de Olivença; consulta deve ser feita no site do TSE ou no e-Título

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou neste domingo que 48 seções eleitorais do Amazonas terão novo endereço no segundo turno, marcado para o próximo domingo, 25 de outubro. As mudanças afetam 16,5 mil eleitores. Manaus concentra 43 das seções alteradas, e as outras 5 ficam em São Paulo de Olivença.

O TSE recomenda que o eleitor confira o local de votação apenas pelos canais oficiais, o site do tribunal e o aplicativo e-Título. Segundo o órgão, mudanças entre os dois turnos ocorrem em todas as eleições, seguem regras definidas e atendem a necessidades de segurança. O número de alterações é dinâmico e pode variar até o dia da votação.

Em Manaus, as seções mudaram para os seguintes locais:

Escola IDAAM, unidade Morada do Sol: seção 807.

E. M. Prof. Maria José Nunes da Luz: seção 810.

E. M. São José: seção 919.

E. E. Octavio Mourão: seções 555, 580, 631 e 1020.

E. M. Prof. Antônia Pereira da Silva: seção 1033.

E. M. Cel Jorge Teixeira de Oliveira: seção 687.

Fametro, unidade Nova Cidade: seções 667, 673, 680, 691 e 698.

E. E. Juracy Batista Gomes: seções 667 da zona 70, 752 e 766.

E. M. Ulisses Guimarães: seções 750, 772, 781, 788 e 792.

E. M. Jarlece da Conceição Zaranza: seções 707, 715, 737 e 756.

E. M. Sociólogo Herbert José Souza: seção 816.

E. M. Poetisa Cora Coralina: seção 811.

CMEI Prof. Rita Fonseca Veloso: seção 821.

E. M. São Benedito: seções 822 e 825.

E. M. Aureo Nonato: seções 739, 757, 764, 782, 786, 795 e 797.

E. E. Osmar Pedrosa: seções 722, 729, 742, 760 e 777.

Em São Paulo de Olivença, as seções 37, 46, 86, 97 e 110 passam a funcionar na E. E. Pogüta.