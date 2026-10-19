Pleno do TCE-AM julga contas da Prefeitura de Manaus e aprecia 134 processos nesta terça-feira (20)

Ao menos 134 processos devem ser apreciados durante a 33ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, que será realizada na manhã desta terça-feira (20), a partir das 10h.

Conduzida pela conselheira-presidente Yara Amazônia Lins, a sessão plenária terá transmissão ao vivo das redes sociais da Corte de Contas amazonense, entre elas YouTube e Facebook.

A pauta de adiados, que engloba processos que retornam a julgamento, terá quatro processos, sendo duas representações, um recurso e uma admissão de pessoal pendente.

Já a pauta do dia, com 130 processos, contará com 42 recursos, 26 representações, 20 embargos de declaração, 22 prestações de contas anuais, doze cobranças executivas, quatro auditorias, duas denúncias, uma tomada de contas de transferência voluntária, além de uma consulta.

Antes da sessão ordinária do tribunal pleno, o colegiado fará o julgamento das contas da Prefeitura de Manaus referentes aos exercícios de 2024 e 2025, ambos de responsabilidade do ex-prefeito David Almeida, em duas sessões especiais. A primeira sessão, marcada para às 9h30, será dedicada às contas de 2024. Na sequência, serão apreciadas as contas de 2025.

O julgamento das contas de 2024 tem a relatoria do conselheiro Júlio Pinheiro e as contas de 2025, do conselheiro Érico Desterro.