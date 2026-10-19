TRE-AM informa que não houve alteração no local de votação em Manaus no segundo turno
Tribunal pede que eleitores acompanhem apenas os canais oficiais e não compartilhem informações de fontes não oficiais
O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) divulgou nota de esclarecimento informando que não houve alteração nos locais de votação da capital entre o primeiro e o segundo turno das Eleições 2026.
Segundo o órgão, eventuais mudanças para o segundo turno serão comunicadas pelas zonas eleitorais e divulgadas nos canais oficiais do Tribunal. O TRE-AM ressalta que as alterações acontecem apenas em casos excepcionais e têm o objetivo de garantir o melhor atendimento aos eleitores.
O tribunal orienta que a população acompanhe as atualizações pelos canais oficiais e confira a origem das informações antes de compartilhá-las.
Confira a nota oficial na íntegra:
NOTA DE ESCLARECIMENTO
O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) informa que não houve alteração nos locais de votação da capital do 1º para o 2º turno das Eleições 2026.
Eventuais mudanças nos locais de votação para o 2º turno das Eleições 2026 serão comunicadas pelas zonas eleitorais e divulgadas nos canais oficiais do Tribunal.
As mudanças ocorrem em casos excepcionais e são realizadas para garantir o melhor atendimento às eleitoras e aos eleitores.
O TRE-AM orienta eleitoras e eleitores a acompanharem as atualizações nos canais oficiais e a não compartilharem informações de fontes não oficiais.
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