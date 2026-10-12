PF entrega a Fachin material do caso Master que cita ministros do STF

Em reunião nesta terça-feira (13), diretor-geral Andrei Rodrigues apresentará dados extraídos dos celulares de Vorcaro e Zettel

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, se reúne nesta terça-feira (13) com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, para entregar informações do caso Master que mencionam integrantes da Corte. O encontro foi marcado a pedido da PF. Ao confirmá-lo, Fachin disse que nenhum fato nem ninguém deve ficar fora da apuração.

O material foi extraído do celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e do aparelho do cunhado dele, Fabiano Zettel. Segundo fontes da cúpula da PF, a reunião deve servir para “acabar com a celeuma”, e a instituição deixará todas as informações à disposição do tribunal.

Relatórios específicos sobre cada ministro só serão produzidos e enviados se o STF entender que isso é necessário. Nesse caso, a PF precisará definir se elaborará um documento conjunto ou um para cada magistrado.

Relatórios específicos sobre cada ministro só serão produzidos e enviados se o STF entender que isso é necessário. Nesse caso, a PF precisará definir se elaborará um documento conjunto ou um para cada magistrado.

Dos dez ministros do Supremo, pelo menos seis ou seus parentes aparecem citados, em graus variados. Também há referências a ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Em fevereiro, a PF já havia entregado a Fachin um primeiro levantamento com cerca de 200 páginas de dados do celular de Vorcaro. O documento citava o ministro Dias Toffoli, com mais de 10 encontros entre os dois, além de mensagens sobre pagamentos e conversas envolvendo a empresa da família do ministro, a Maridt, e o resort Tayayá, no Paraná. Não se tratava de um relatório final de indiciamento, mas de um apanhado de informações para subsidiar as investigações.

Depois da entrega, Toffoli deixou a relatoria dos processos ligados ao Master, e o ministro André Mendonça foi sorteado para assumir o caso. Ainda em fevereiro de 2026, Fachin arquivou trechos do relatório relacionados à suspeição.