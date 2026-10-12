Bets já devolveram mais de R$ 1 bilhão a apostadores

Saldo restante a ser restituído caiu para R$ 159 milhões, com prazo final em 14 de outubro

Mais de R$ 1 bilhão que estava em contas de plataformas de apostas já voltou para os usuários. Segundo dados enviados pelas empresas ao governo federal, o saldo que ainda precisava ser transferido após a proibição das bets online caiu de R$ 1,2 bilhão para R$ 159 milhões. Os bancos têm até 14 de outubro para concluir a devolução.

O valor restante pertence a quem não sacou o dinheiro até 5 de outubro, data final do prazo de saque voluntário. O levantamento envolve 22,5 milhões de apostadores e 70,5 milhões de contas.

Oito empresas ainda não repassaram aos bancos as informações necessárias para a restituição. A Advocacia-Geral da União (AGU) vai recorrer à Justiça para obrigá-las a entregar os dados. Caso os bancos não consigam fazer a devolução, os recursos serão enviados à Caixa Econômica Federal, que passará a pagar os apostadores.

Boa parte dos saldos é de pequeno valor. De acordo com as empresas, 90% das contas têm menos de R$ 1 a receber, e 97% possuem menos de R$ 10.

Paralelamente, o governo encaminhou para bloqueio 16.627 sites ilegais de apostas entre 25 de setembro e 9 de outubro. Também pediu a remoção de 3.691 páginas, perfis, canais, grupos e servidores em plataformas digitais. Só no Telegram foram identificados 1.027 grupos, que somavam cerca de 18,5 milhões de membros. No TikTok, 115 perfis reuniam aproximadamente 459 mil seguidores.