Lula diz que CCJ do Senado votará a PEC da Segurança na quarta-feira (14)

Presidente anunciou o destravamento da pauta em ato em São Paulo; PEC da escala 6×1 também tem votação prevista para esta semana

O presidente Lula (PT) afirmou que a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado deve votar na próxima quarta-feira (14) o primeiro item da PEC da Segurança Pública. O anúncio foi feito neste domingo (11), durante ato com apoiadores em São Paulo. A proposta é uma das bandeiras do governo, assim como a PEC da escala 6×1, que também deve ser votada nesta semana.

No início de setembro, a CCJ aprovou de forma simbólica o texto-base da PEC. O projeto, porém, não seguiu para o plenário por causa dos destaques, itens regimentais que separam trechos da proposta para análise individual.

Um dos pontos de controvérsia é a integração entre as forças federais, como a Polícia Federal, e os órgãos de segurança locais, como as polícias civis e militares dos estados. Opositores questionam uma possível interferência, enquanto o governo defende a integração das forças.

Lula voltou a tratar do tema no ato. “O governo vai fazer uma intervenção na segurança pública, algo que a Constituição não permite hoje. Vamos definir o nosso papel, o papel dos estados e dos municípios para não permitir que o crime organizado tome conta do território”, afirmou.