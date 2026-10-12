Nunes Marques cobra do TSE análise urgente sobre canal “Exército do Lula”

Ministro pede informações técnicas sobre desinformação no canal de André Janones, que teve a derrubada revertida por Cueva

O ministro Kassio Nunes Marques, determinou nesta segunda-feira (12) que a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do tribunal preste “informações técnicas com máxima urgência” sobre o canal de WhatsApp “Exército do Lula”, criado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG).

Ele quer saber se a assessoria identificou conteúdos idênticos ou substancialmente equivalentes aos examinados no processo, inclusive em outros canais e plataformas, e se há atuação coordenada para disseminá-los.

Nunes Marques havia mandado derrubar o canal no domingo (11), suspendendo a entrada de novos membros e o envio de mensagens. A decisão foi suspensa pelo corregedor-geral do TSE, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, que restabeleceu o funcionamento e determinou que o caso seja analisado pelo plenário da Corte.

O pedido de derrubada partiu do candidato Flávio Bolsonaro (PL), e a ação ficou com Cueva. No sábado (10), ele deu 5 dias para que Lula, Janones e Alckmin, citados no processo, apresentem defesa, e 72 horas para que a campanha de Flávio detalhe as irregularidades apontadas nas publicações.

Após o primeiro turno, o canal cresceu de forma exponencial e hoje tem 3,7 milhões de seguidores. O aumento também passa por Lula, que pediu publicamente que as pessoas seguissem o canal. Nele, Janones publica orientações e links de notícias e redes sociais para a militância do presidente.

Em resposta, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) criou o canal “Tropa do Flávio”, em apoio ao candidato do PL, que reúne 1,4 milhão de seguidores.