Omar Aziz abre 12 pontos nos votos válidos no Amazonas, aponta PoderData

Senador tem 56% contra 44% de Maria do Carmo, e 64% dos eleitores acreditam na vitória dele

A pesquisa PoderData para o Governo do Amazonas mostra o senador Omar Aziz (PSD) com 52% das intenções de voto, contra 42% da professora Maria do Carmo (PL), uma diferença de 10 pontos percentuais. Brancos e nulos somam 4%, e 2% não sabem em quem votar. Considerando apenas os votos válidos, Omar tem 56% e Maria do Carmo, 44%.

O levantamento foi feito entre 8 e 11 de outubro de 2026, com 1.200 entrevistas telefônicas pelo sistema IVR, em todos os 62 municípios do estado. A pesquisa foi contratada pelo RealTimeAM Portal de Notícias Ltda., tem margem de erro de 2,8 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. Está registrada na Justiça Eleitoral sob os números BR-07193/2026 e AM-08245/2026.

Na expectativa de resultado, 64% dos entrevistados acreditam que Omar vencerá a eleição, enquanto 30% apostam em Maria do Carmo.

Na região Rio Negro-Solimões, que inclui Manaus, o senador tem 51%, contra 42% da adversária. Seus melhores desempenhos estão no Alto Solimões (69%), no Baixo Amazonas (65%), no Médio Amazonas (59%) e no Triângulo Jutaí-Solimões-Juruá (56%). Maria do Carmo vai melhor nas regiões do Madeira, Purus e Alto Rio Negro, e no Juruá os dois aparecem empatados com 45%. Os recortes regionais têm amostras menores e, por isso, maior incerteza estatística.

A divisão por sexo traz o maior contraste. Entre as mulheres, Omar tem 61% e Maria do Carmo, 34%. Entre os homens, ela lidera com 50%, contra 43% dele.

Por idade, o senador aparece numericamente à frente em todas as faixas, com destaque para os eleitores de 60 anos ou mais (56%) e os jovens de 16 a 24 anos (54%). Entre os católicos, Omar tem 68%, contra 29% de Maria do Carmo. Já entre os evangélicos, a candidata do PL lidera com 58%, contra 36% do senador.

A pesquisa também identifica elevada consolidação declarada do voto entre os apoiadores dos dois candidatos, além de diferenças relevantes por região, sexo, religião e origem dos votos do primeiro turno.

Maria do Carmo tem percentuais superiores entre homens, evangélicos e entrevistados que votaram em Roberto Cidade. Omar vai melhor entre mulheres, católicos, nas diferentes faixas etárias e entre os eleitores de David Almeida.

Com o segundo turno marcado para 25 de outubro, os números oferecem uma fotografia da preferência eleitoral no período pesquisado. O resultado definitivo será conhecido após a votação.