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BRASIL POLÍTICA

Perícia do TSE não encontra fake news no canal “Exército do Lula”

Relatório técnico não localizou os conteúdos denunciados pela campanha de Flávio Bolsonaro no grupo de Janones

A área técnica do Tribunal Superior Eleitoral informou que não encontrou, no canal de WhatsApp “Exército do Lula”, publicações com o conteúdo apontado pela campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL) em denúncia à Justiça Eleitoral. O relatório analisou mensagens divulgadas entre 2 e 11 de outubro de 2026.

O exame foi feito pela Assessoria de Enfrentamento à Desinformação do tribunal, a pedido do presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques. O canal é administrado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG). Segundo o documento, não foram localizadas reproduções das afirmações investigadas, nem conteúdos idênticos ou substancialmente equivalentes aos examinados no processo.

A apuração veio depois de Kassio Nunes Marques determinar a suspensão do canal, atendendo a pedido da campanha de Flávio Bolsonaro. O senador acusou Janones de usar o grupo para espalhar informações falsas e coordenar ataques contra sua candidatura à Presidência.

A decisão gerou questionamentos dentro do tribunal. No domingo (11), o corregedor-geral eleitoral, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, revogou a suspensão e determinou a retomada do canal, com possibilidade de novas publicações e entrada de seguidores. Ele também mandou apurar o conteúdo divulgado e pediu informações sobre a eventual circulação das mensagens em outras plataformas. A investigação deveria verificar ainda se houve medidas para avaliar riscos à integridade do processo eleitoral.

Cueva pediu que o caso seja levado à primeira sessão virtual disponível, com análise urgente, preferencialmente em até 24 horas. O canal reúne mais de 3 milhões de usuários e é usado como instrumento de mobilização digital da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A divergência entre os ministros ampliou a disputa jurídica entre as campanhas na reta final do segundo turno presidencial. Nesta segunda-feira (12), Lula criticou a atuação de Kassio Nunes Marques e afirmou que o presidente do TSE não pode favorecer nenhum dos lados.

O resultado da análise técnica contesta um dos pontos centrais da denúncia da campanha de Flávio Bolsonaro, mas não encerra, por si só, a tramitação do caso na Justiça Eleitoral.

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