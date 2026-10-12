Petróleo sobe com guerra na Ucrânia e ataques no Oriente Médio

Brent chega a US$ 107 em meio a tensões entre Rússia e Ucrânia e ofensiva dos houthis na Arábia Saudita

Os preços do petróleo avançam nesta segunda-feira (12), com os mercados avaliando as declarações de Donald Trump sobre um acordo entre Rússia e Ucrânia para interromper ataques a instalações de energia, mesmo com Kiev já afirmando que Moscou violou os termos. Por volta de 11h40, o Brent, referência internacional, subia cerca de 2,16%, a US$ 107. O WTI, padrão nos Estados Unidos, valorizava 2,28%, a US$ 93,94.

Trump disse no domingo (11) que os dois países concordaram com um “cessar-fogo energético”, em vigor de imediato, sem dar mais detalhes. Nesta segunda, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou a Rússia de violar o acordo após um ataque a uma usina termelétrica em Kharkiv e pediu que Washington garanta o cumprimento por Moscou. Mais cedo, o Kremlin rejeitou a proposta de cessar-fogo de 60 dias feita por Zelensky para permitir eleições presidenciais na Ucrânia, dizendo buscar um acordo de paz abrangente.



Os investidores também acompanham o acordo para os EUA comprarem diesel da Rússia, anunciado por Trump na sexta-feira (9) para tentar conter a alta dos combustíveis. O contrato prevê fornecimento imediato de mais de 300 mil toneladas ao mercado americano e internacional. Segundo Trump, a Rússia entregará outras 3 milhões de toneladas em curto prazo, dependendo das condições de suas refinarias.

No Oriente Médio, os houthis voltaram a atacar Riade com mísseis no sábado (10). A Autoridade de Aviação Civil saudita informou ao menos 12 mortos e mais de 300 feridos. Entre as vítimas estão quatro sauditas, dois bengaleses e uma pessoa de cada um dos seguintes países: EUA, Jordânia, Palestina, Síria, Sudão e Egito. Os ataques impedem um alívio maior nas cotações, que seguem acima de US$ 100.

O ministro da Energia saudita, príncipe Abdulaziz bin Salman, afirmou nesta segunda que o país precisa dar uma resposta “igualmente séria” às agressões. Mais de 15 pessoas morreram na Arábia Saudita em duas semanas por causa das ofensivas houthis. A declaração foi dada na abertura do 25º Congresso Mundial de Energia, em Riad.